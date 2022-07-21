Двухлетний мальчик пострадал на детской площадке в Москве из-за перцового баллончика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Перцовый баллончик распылили в ходе конфликта на детской площадке в центре Москвы. В результате пострадал двухлетний мальчик, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 20 июля на 2-й Дубровской улице. В полицию обратилась 24-летняя москвичка и сообщила, что гуляла с мужем и детьми на детской площадке. К семье подошли незнакомые мужчины, один из которых начал снимать их на телефон.

Женщина попросила прекратить съемку, а ее муж взял одного из незнакомцев за руку, на что тот без предупреждения распылил перцовый баллончик ему в лицо. В этот момент двухлетний сын пары стоял в полуметре от родителей. После распыления баллончика он начал сильно плакать, у него покраснели лицо и глаза.

Мальчика в сопровождении матери доставили в детскую больницу. У ребенка выявили химические ожоги обоих глаз. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По информации следствия, трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.