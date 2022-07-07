Ребенок погиб при падении дерева в Калужской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Калужской области"

Ребенок погиб при падении дерева в деревне Дешовки Козельского района Калужской области. По данному факту региональное управление СК России организовало проверку.

По информации следствия, 7 июля трое подростков направлялись по аллее деревни к своему шалашу. Из-за сильного ветра одно из деревьев упало. Двое детей успели отбежать, но 15-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

"По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения людей на аллее, где случилась трагедия", – говорится в телеграм-канале СК.

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