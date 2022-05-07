Трехлетняя девочка выпала из окна на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трехлетняя девочка разбилась, выпав из окна квартиры на юго-востоке столицы, сообщает РИА Новости.

Несчастный случай произошел 7 мая на Ставропольской улице. Оставшись на непродолжительное время без присмотра матери, ребенок выпал из окна 12 этажа. Девочка 2019 года рождения скончалась на месте.

Известно, что мать ребенка на момент происшествия находилась в квартире. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в подмосковном Ногинске два ребенка упали из окна квартиры на шестом этаже. Дети выжили, у них диагностировали ушибы мягких тканей и сотрясение мозга. Семья на учете также не состоит. СК устанавливает обстоятельства происшествия.

