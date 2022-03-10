Пятилетнего ребенка госпитализировали после падения из окна в Люберцах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Люберцах пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа 9 марта. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Московской области.

"По предварительным данным следствия, мальчик находился под присмотром мамы, которая ненадолго покинула комнату, отлучившись на кухню. Оставшись один в комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и, открыв створку окна, выпал на улицу с высоты четвертого этажа", – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у ребенка травму головы.

Следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что школьница выжила после падения с 22-го этажа дома на Загорьевской улице в Москве. Девушка накануне употребляла алкоголь на вечеринке с друзьями. Школьница подошла к окну и выпала из него в сугроб. В результате она получила царапины и сотрясение головного мозга.

