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Происшествия

15:14

Женщину, выронившую младенца из окна в Башкирии, приговорили к обязательным работам

суды происшествия регионы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Башкирии приговорил к 260 часам обязательных работ женщину, выронившую 10-месячного ребенка из окна первого этажа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Мать младенца попросила 55-летнюю родственницу присмотреть за дочерью. Женщина, оставшись с девочкой, выпила алкоголь, и находившийся у нее на руках ребенок выпал из окна. Сама она уснула, а девочку через час на улице обнаружила мать и привезла в больницу.

Ребенку поставили диагноз "переохлаждение средней степени". Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Подсудимая признала вину.

Ранее прокуратура Москвы потребовала отправить на принудительное лечение женщину, убившую двух своих детей. Трагедия произошла в ноябре 2020 года. Мать задушила детей, а на допросе сообщила, что это решение пришло к ней неожиданно.

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