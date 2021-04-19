Прокуратура Москвы требует отправить на лечение женщину, убившую своих детей

14:56
Фото: телеграм-канал "112"
Прокуратура Москвы настаивает на принудительном лечении женщины, которая в ноябре 2020 года задушила двух своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратура города Москвы утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 25-летней жительницы столицы в связи с совершением общественно-опасного деяния", – говорится в сообщении.
По информации следствия, преступление было совершено в доме на Тайнинской улице 17 ноября 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками удушения, после чего задержали их мать. На допросе женщина полностью признала вину и сообщила, что решение убить детей пришло к ней неожиданно.
Ранее сообщалось о завершении уголовного дело в отношении женщины. В ходе стационарной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что подозреваемая страдает хроническим психическим расстройством и не может контролировать собственные действия.
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