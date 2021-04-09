Прокуратура Москвы начала проверку после госпитализации девочки с резаными ранами

12:51
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная прокуратура начала проверку после того, как в одну из больниц города поступила 15-летняя девочка с многочисленными ранами на теле. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По предварительной информации, 9 апреля 2021 года 15-летняя девочка поступила в одну из столичных больниц с телесными повреждениями в виде множественных поверхностных резаных ран головы, шеи и предплечья", – говорится в сообщении.
Девочка рассказала, что травмы нанесла ей мать. Семья уже состоит на профилактическом учете.
Сотрудники прокуратуры установят причины и обстоятельства произошедшего. В частности, предстоит оценить исполнение матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее в Москве признали невменяемой мать, которая в ноябре 2020 года задушила двух детей. Женщине предстоит принудительное лечение.
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