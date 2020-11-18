Мать двух убитых на северо-востоке Москвы детей признала вину

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Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, признавшей вину в убийстве двух своих малолетних детей на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вечером 17 ноября в квартире на улице Тайнинской обнаружили тела двух детей 2015 и 2017 года рождения с признаками удушения. Правоохранители задержали их мать, которая в ходе допроса полностью признала свою вину.

Она рассказала, что внезапно решила убить своих детей, после чего употребила спиртные напитки. В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение.

Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее в Москве начались поиски женщины, которая подозревается в убийстве новорожденного ребенка. По информации СК, в июне 2019 года в квартире на улице Широкой в шкафу нашли тело ребенка без признаков насильственной смерти. Женщина сказала следователям, что он родился мертворожденным.

Проверка позже показала, что смерть новорожденного дышавшего ребенка наступила от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей. В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

В Госдуме поддержали законопроект о порядке изъятия детей из семьи. Согласно документу, изъять ребенка из семьи по общему правилу можно при угрозе его жизни или здоровью.

