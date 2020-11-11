Депздрав начал проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в Морозовской больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депздрав начал проверку по факту смерти двухлетнего ребенка, госпитализированного в Морозовскую детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам будут уточняться информация об имеющихся у ребенка заболеваниях, условия и обстоятельства, которые могли привести к неблагоприятному исходу. В ходе проверки будут также оценены действия медицинских сотрудников, а также установлены все обстоятельства произошедшего", – заявили в пресс-службе.

По данным Депздрава, ребенка доставили в больницу на машине скорой помощи с предварительным диагнозом "ангионевротический отек лица". До поступления в больницу в связи с усилением отека бригада медиков провела необходимую медикаментозную терапию.

Позднее ребенка осмотрели педиатр и оториноларинголог, также был выполнен полный комплекс лабораторных и инструментальных исследований, в том числе КТ придаточных пазух носа. В ведомстве уточнили, что затем ребенка госпитализировали в профильное отделение, где было начато лечение и продолжен диагностический поиск. Также в больнице провели врачебный консилиум с участием профильных специалистов.

"К сожалению, несмотря на проводимую комплексную интенсивную терапию и реанимационные действия, состояние ребенка прогрессивно ухудшалось, что привело к летальному исходу", – пояснили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в туберкулезной больнице в Новосибирске. В отношении медработника было открыто дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним".

Сейчас специалисты проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.