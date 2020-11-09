Хватавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру уволили

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Медсестру новосибирской клинической туберкулезной больницы после появления в социальных сетях видеоролика, на котором она берет ребенка за волосы и кидает его на кровать, уволили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального Минздрава Константина Хальзова.
"Посмотрели организацию работы, отработали непосредственно с медработником, которая была зафиксирована на кадрах. Параллельно вся информация по этому поводу была предоставлена СК и прокуратуре, и комиссии по делам несовершеннолетних. С пятницы медицинская сестра была уволена", – сказал Хальзов, уточнив, что на время выяснения всех обстоятельств инцидента медсестра была отстранена от работы.
Ранее в Сети появилось видео происшествия. Автор ролика заявил, что женщина регулярно предпринимает подобные действия. Позднее медсестра написала объяснительную записку, в которой рассказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал. По ее словам, ребенок поскользнулся.
Коллеги медсестры утверждали, что ранее не замечали проявлений жестокости с ее стороны. После данного инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением".
В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
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