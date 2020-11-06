В новосибирской туберкулезной больнице медсестра таскала ребенка за волосы

Фото: скриншот видео соцсети

Следователями в Новосибирске организована доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, где медицинская сестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает его на кровать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

"В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер", – говорится в сообщении.

В областном Минздраве заявили, что медицинскую сестру после публикации видеозаписи от работы отстранили, формируется приказ об увольнении сотрудницы. Также в ведомстве подчеркнули, что для расследования произошедшего была создана комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.

В министерстве добавили, что по итогам проверки специалисты дадут правовую оценку действиям медсестры.

Ранее семья сыроедов обвинила врачей в гибели полугодовалого ребенка. По предварительным данным, причиной смерти стал коклюш. Мать мальчика, которого родили без помощи медиков на Бали и сознательно не прививали, в Instagram написала, что сын был бы жив, если бы "не то, что с ним сделали врачи".