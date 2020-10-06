Врачи московской скорой помощи спасли парапланеристов после неудачного полета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи московской скорой помощи спасли парапланеристов, получивших тяжелые травмы во время полета. Об этом сообщили на сайте Депздрава столицы.

Супруги решили отметить десятилетие совместной жизни, пролетев над городом на параплане. Однако порывы ветра закрутили аппарат, купол устройства сложился, и мужчина вместе с инструктором упали на землю с 10-метровой высоты. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь.

"Бригаде московской скорой, чтобы прибыть к пострадавшим, пришлось пересекать заросшее травой поле – автомобиль скорой помощи с трудом добрался до места происшествия за считанные минуты. Следом оперативно прибыла вторая общепрофильная бригада скорой помощи. При осмотре пациентов медицинские работники диагностировали у пострадавших множественные переломы и ушибы, включая закрытый перелом позвоночника у мужчины и открытый перелом ключицы у инструктора", – рассказали в департаменте здравоохранения.

Еще на месте происшествия врачи провели комплекс необходимых медицинский мероприятий, затем пациентов срочно эвакуировали в больницу имени С. С. Юдина.

"Инструктор быстро пошел на поправку, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, обошлось без осложнений. У второго пациента был диагностирован перелом 1 и 2 позвонков, мужчина не мог ходить, ноги не двигались", – сообщили в ведомстве.

Специалисты приняли решение провести операцию. Нейрохирург больницы имени Юдина Муртаз Мидов во время хирургического вмешательства освободил корешки спинного мозга и зафиксировал позвонки металлической системой. Операция, как отмечают в департаменте, прошла успешно, пациент реабилитируется, сам ходит и почти полностью восстановился.

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