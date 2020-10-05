Столичные медики удалили младенцу аневризму, занимавшую треть его сердца

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Врачи Морозовской детской городской клинической больницы удалили у новорожденного ребенка аневризму, занимавшую треть сердца. Об этом говорится на сайте Депздрава столицы.
"Кардиохирурги Морозовской детской больницы выполнили уникальную операцию. У новорожденного врачи удалили гигантскую постинфарктную аневризму левого желудочка, которая нетипична для детей и, как правило, возникает у взрослых пациентов с ишемической болезнью сердца после перенесенного инфаркта миокарда", – сообщили в департаменте здравоохранения.
По информации ведомства, ребенок появился на свет раньше срока, на 26-й неделе беременности. Его вес при рождении составлял 800 граммов. Медики смогли выходить новорожденного и стабилизировать его состояние. Тем не менее на четвертом месяце жизни, при очередном эхографическом исследовании, специалисты выявили выпячивание в области верхушки левого желудочка сердца.
"По мере ухудшения сократительной способности миокарда врачи были вынуждены начать усиливающую деятельность сердечной мышцы терапию", – объяснили в департаменте.
Стало известно, что ребенка доставили в Морозовскую детскую больницу в тяжелом состоянии. "Разница между сердцем взрослого и ребенка колоссальная. На момент поступления малыш весил 2,3 килограмма. Решение было достаточно непростым, но другого варианта не было", – рассказали в Депздраве.
Заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологи Морозовской больницы Михаил Абрамян сказал, что операция была проведена успешно. В результате угроза жизни ребенка устранена.
Ранее врачи спасли мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. До полного восстановления, которое возможно через несколько месяцев, ему предстоит реабилитационный период.
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