Врачи спасли мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичной больницы Сперанского вылечили мальчика, который упал с седьмого этажа на матрас. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения.

Так, врачам удалось поставить пациента на ноги.

Отмечается, что инцидент произошел в конце июля. Тогда жизнь семилетнему мальчику, который выпал из окна седьмого этажа, спас охранник без одной руки. Мужчина подложил под окна матрас.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переломы конечностей.

"Во время операции бригада высококвалифицированных специалистов провела интрамедуллярный остеосинтез – соединили и прочно зафиксировали поврежденные кости нижней конечности с помощью титановых стержней, которые вводятся в просвет костномозгового канала. Также мальчику провели инфузионную и патогенетическую терапии, назначаемые при ушибе головного мозга", – поделились в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что спустя два недели ребенка выписали. До полного восстановления, которое возможно через несколько месяцев, ему предстоит реабилитационный период.

Ранее трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа на юге столицы. Его доставили в больницу.