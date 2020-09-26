В Москве ребенок выпал с девятого этажа и выжил

18:54
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Трехлетний ребенок выпал из окна девятого этажа на юге столицы. Представитель пресс-службы прокуратуры города Людмила Нефедова уточнила ТАСС, что начата проверка.
"По предварительной информации, 26 сентября ребенок 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже жилого дома на Кантемировской улице, он доставлен в больницу", – сообщила Нефедова.
Она добавила, что прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. На место происшествия прибыла исполняющая обязанности Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.
Ранее столичные врачи спасли мальчика, выпавшего с пятого этажа. Бригаде медиков потребовалось шесть минут, чтобы приехать к месту падения.
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