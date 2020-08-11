Подростка с травмой позвоночника эвакуировали в больницу Москвы на вертолете

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал подростка, получившего травму позвоночника в результате падения с высоты. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня экипажем санитарного вертолета экстренно доставили подростка с травмой позвоночника из Тулы в Москву. По словам очевидцев, произошло падение подростка 16 лет с высоты", – рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Как объяснили в ведомстве, пострадавшего сначала доставили в столичный аэропорт Остафьево, после чего транспортировкой ребенка занялись специалисты санитарного вертолета МАЦ.
Подростка на борту сопровождала авиамедицинская бригада центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала его состояние.
Вся транспортировка из Тулы до Москвы заняла около часа, еще 10 минут ушло на перелет до больницы.
В июле стало известно, что за первую половину 2020 года экипажи Московского авиационного центра выполнили около 300 вылетов и спасли 126 человек. Вертолеты также привлекали к обнаружению и тушению пожаров.
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