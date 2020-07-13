Сотрудники Московского авиационного центра за полгода спасли 126 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За первую половину 2020 года экипажи Московского авиационного центра выполнили около 300 вылетов и спасли 126 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для оказания медицинской помощи специалисты за полгода вылетали 109 раз и доставили в больницы 97 человек.

С мая экипажи вертолетов следят и за пожароопасной обстановкой, для этого они проводят ежедневную воздушную разведку. Они уже выполнили 135 вылетов и обнаружили три очага возгорания. Также вертолеты привлекались к тушению крупного пожара в ТиНАО – тогда сделали 36 сливов и сбросили 180 тонн воды.

Глава департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов напомнил, что в столице активно используют авиационные технологии для обеспечения безопасности и оказания помощи населению столицы.

Он рассказал, что спасатели авиацентра 167 раз выезжали на вызовы на аварийно-спасательных автомобилях в разных ситуациях, среди которых 13 ДТП, 7 поисков потерявшихся в лесу людей, а также оказание помощи пострадавшим. В целом за шесть месяцев специалисты авиацентра спасли 29 человек и 5 домашних животных.

В этом году воздушные спасатели получили средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы в агрессивной и опасной среде, а также современный тренажер "Волга", предназначенный для отработки технологий по спасению людей при ДТП.

В прошлом году столичные авиамедицинские бригады совершили более 800 вылетов. При этом каждый пятый полет приходился на ночные дежурства.

Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи и МАЦ эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в ДТП, людей с инфарктом, инсультом и другими тяжелыми заболеваниями.

На борту есть современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных.