Авиамедицинские бригады столицы совершили более 800 вылетов в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Более 800 вылетов совершили столичные авиамедицинские бригады в прошлом году. При этом каждый пятый полет приходился на ночные дежурства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За 2019 год специалисты Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра совершили более 800 вылетов с дальнейшей госпитализацией пациентов в стационары", – говорится в сообщении.
По словам замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка, на данный момент круглосуточное дежурство вертолетов организовано в трех столичных больницах: в детской городской клинической больнице имени Башляевой и двух взрослых больницах – городской клинической больнице имени Юдина, в больнице №15 имени Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть столицы.
"Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами", – отметил он.
На сегодняшний день в столице работает 31 вертолетная площадка, 10 из них находится на территории крупных медицинских центров.
Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи и МАЦ эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в ДТП, людей с инфарктом, инсультом и другими тяжелыми заболеваниями. На борту есть современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных.
С 1 сентября 2019 года вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и МАЦ начал дежурить при детской городской клинической больнице имени Башляевой в районе Тушино.
Глава столичного Депздрава Алексей Хрипун ранее рассказал, что эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.
Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: