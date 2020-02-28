Авиамедицинские бригады столицы совершили более 800 вылетов в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Более 800 вылетов совершили столичные авиамедицинские бригады в прошлом году. При этом каждый пятый полет приходился на ночные дежурства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За 2019 год специалисты Центра экстренной медицинской помощи и Московского авиационного центра совершили более 800 вылетов с дальнейшей госпитализацией пациентов в стационары", – говорится в сообщении.

По словам замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергея Гуменюка, на данный момент круглосуточное дежурство вертолетов организовано в трех столичных больницах: в детской городской клинической больнице имени Башляевой и двух взрослых больницах – городской клинической больнице имени Юдина, в больнице №15 имени Филатова, которые входят в сердечно-сосудистую сеть столицы.

"Это позволило значительно повысить оперативность оказания авиамедицинской помощи пациентам с инфарктами и инсультами", – отметил он.

На сегодняшний день в столице работает 31 вертолетная площадка, 10 из них находится на территории крупных медицинских центров.

Авиационные бригады Центра экстренной медицинской помощи и МАЦ эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в ДТП, людей с инфарктом, инсультом и другими тяжелыми заболеваниями. На борту есть современное медицинское оборудование для оказания первой помощи и поддержания жизни. Есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы для транспортировки новорожденных.

С 1 сентября 2019 года вертолет авиамедицинской бригады Центра экстренной медицинской помощи и МАЦ начал дежурить при детской городской клинической больнице имени Башляевой в районе Тушино.

Глава столичного Депздрава Алексей Хрипун ранее рассказал, что эта клиника − одна из крупнейших в городе, где врачи одновременно могут принимать около тысячи маленьких пациентов. Более того, после капремонта "хирургические возможности клиники увеличатся на 20%", отметил руководитель департамента. По его словам, уже в этом году в обновленном нейрохирургическом отделении можно будет прооперировать свыше 200 детей.

Каждый год специалисты клиники проводят консультации, оказывают диагностическую и лечебную помощь 145 тысячам юных пациентов, а также выполняют более 11 тысяч операций.

