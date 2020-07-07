Вертолет эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП в Зеленограде

Фото: управление по Зеленоградскому АО департамента ГОЧС

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал ребенка, пострадавшего в ДТП с мотоциклом в Зеленограде, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла днем 7 июля. По предварительным данным, в районе Георгиевского проспекта мотоциклист сбил ребенка. Мальчика подросткового возраста доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы.

В полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада, которая поддерживала и контролировала его состояние.

Авария с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошла утром на МКАД. Столкновение машин произошло между Рублевским и Новорижским шоссе. Первоначально на дороге столкнулись два автомобиля. Грузовик в этом время пытался объехать ДТП, но задел еще несколько машин.

Накануне авария с участием такси и большегруза произошла в Восточном административном округе. Дорожный инцидент случился в Ростокинском проезде.

