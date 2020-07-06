Авария произошла в Ростокинском проезде

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Авария с участием такси и большегруза произошла в Восточном административном округе. Дорожный инцидент случился в Ростокинском проезде, передает телеканал Москва 24.

Сообщается, что в результате ДТП осложнено движение трамваев. Обстоятельства аварии в настоящий момент неизвестны, данных о пострадавших нет.

Ранее мотоциклист пострадал в аварии на МКАД в районе Кетчерской улицы. На месте работали автоинспекторы и медики, пострадавшему оказана помощь.

Кроме того, ранее автомобиль и мотоцикл столкнулись в Гагаринском тоннеле. В результате пострадал один человек.