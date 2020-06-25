В ДТП в Московской области погибли три человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Дмитров – Талдом в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня около 15:30 на 34-м километре автодороги Дмитров – Талдом (Талдомский городской округ) произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли", – объявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Также в правоохранительных органах отметили, что еще один человек был ранен. На данный момент его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Двумя днями ранее, 23 июня, рейсовый автобус сбил 13-летнюю девочку, выскочившую верхом на лошади на трассу М10 "Россия" в Подмосковье. Пострадавшая скончалась на месте.