На юге Москвы водитель сбил женщину и скрылся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилист на юге Москвы сбил женщину и скрылся с места происшествия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел по адресу улица Чертановская, дом 33, корпус 2. Участником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2114 черного цвета.

В правоохранительных органах отметили, что на место выехали сотрудники полиции.

Ранее смертельное ДТП произошло около села Паниковец в Липецкой области. В результате происшествия погибло шесть человек. Еще одна женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в Санкт-Петербурге случилось столкновение трех автомобилей и маршрутного такси. В результате инцидента один человек погиб, шестеро получили травмы.