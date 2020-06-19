Инкассаторская машина и автобус столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Инкассаторский автомобиль попал в аварию на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Столкновение инкассаторской машины и автобуса Kia произошло на Варшавском шоссе возле дома 76, корпуса 1. В настоящий момент уточняется информация о возможных пострадавших.
К месту происшествия выехали сотрудники полиции.
Утром в пятницу мотоцикл и автомобиль такси столкнулись на западе Москвы. В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Авария произошла на Рублевском шоссе.
Днем ранее человек получил травмы в ДТП на 67-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовик и три легковых машины.