Инкассаторская машина и автобус столкнулись на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инкассаторский автомобиль попал в аварию на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столкновение инкассаторской машины и автобуса Kia произошло на Варшавском шоссе возле дома 76, корпуса 1. В настоящий момент уточняется информация о возможных пострадавших.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции.

Утром в пятницу мотоцикл и автомобиль такси столкнулись на западе Москвы. В ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Авария произошла на Рублевском шоссе.

Днем ранее человек получил травмы в ДТП на 67-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовик и три легковых машины.