Лось стал причиной ДТП в Вологде

Лось стал причиной ДТП в центре Вологды, передает телеканал Москва 24.

Животное выбежало на дорогу, запрыгнуло на крышу внедорожника, а затем вприпрыжку удалилось.

В охотоведческом департаменте Вологодской области рассказали, что специалисты нашли лося у железнодорожных путей. Ему сделали укол снотворного и перевезли в лес.

В начале июня москвичи встретили лося в районе Люблино. Необычные кадры были сняты на улице Армавирской недалеко от местной школы. Лось сначала перебежал дорогу, а затем отправился по тротуару вдоль по улице.