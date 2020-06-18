Один человек пострадал в ДТП на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП ДПС МСК МО"

Человек получил травмы в результате в ДТП с четырьмя машинами на Киевском шоссе, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 67-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовик и три легковых машины, одна из которых – полиции Московской области.

На месте ДТП работают полицейские и медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии. В поселке Николаевка городского округа Саранск лоб в лоб столкнулись две машины Lada Granta.