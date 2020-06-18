Шесть человек погибли в результате ДТП в Мордовии

Фото: СУ СК РФ по Республике Мордовия

Смертельное ДТП произошло в Мордовии, сообщает ТАСС. Его жертвами стали шесть человек.

В поселке Николаевка городского округа Саранск лоб в лоб столкнулись две машины Lada Granta. После удара оба транспортных средства загорелись.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Ранее автомобиль Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении машинами в центре Москвы.

В момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее он был лишен прав. ДТП произошло на улице 1905 года под Ваганьковским путепроводом. Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.