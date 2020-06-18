Пьяный водитель Porsche устроил аварию в центре Москвы

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Автомобиль Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении машинами в центре Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по столице, в момент аварии водитель находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, ранее он был лишен прав. ДТП произошло на улице 1905 года под Ваганьковским путепроводом.

Транспортные средства получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.

По данным СМИ, за рулем Porsche находился Игорь Ишаев – внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.

Автомобиль Aston Martin ранее вылетел на тротуар пешеходной зоны Арбатской площади в Москве.