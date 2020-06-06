На Арбате Aston Martin влетел в ограждение пешеходной зоны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль Aston Martin вылетел на тротуар пешеходной зоны Арбатской площади в Москве.

Авария произошла в районе дома 14. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что машина на скорости въехала в ограждение.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

3 июня ДТП с пятью автомобилями произошло на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. Пьяный водитель скрылся с места происшествия.