Крупное ДТП произошло в центре Москвы

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Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали три человека. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее на востоке столицы водитель КамАЗа насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел вечером 2 июня на проспекте Буденного.

В МВД сообщили, что водитель грузовика сбил мужчину средних лет, когда он выходил из трамвая, стоявшего на остановке. От полученных травм мужчина скончался.

