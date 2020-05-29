Трамвай сошел с рельсов на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев остановлено на востоке столицы после схода колесной пары одного из вагонов, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло на пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом. С рельсов сошел трамвай маршрута 4(Л). Люди в результате случившегося не пострадали.

На место аварии прибыла ремонтная бригада, а для перевозки пассажиров задействованы три компенсационных автобуса.

Ранее ДТП с участием трех грузовиков произошло на 102-м километре МКАД. В результате пострадали три человека. Движение на месте аварии ограничено.