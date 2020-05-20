Спорткар протаранил три автомобиля на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-западе Москвы.

Как сообщили ТАСС в столичном ГИБДД, авария случилась на улице Героев Панфиловцев.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, движение не ограничивалось.

Виновником аварии мог стать спорткар Mercedes AMG GT, который протаранил три автомобиля.

Ранее на МКАД произошло с ДТП с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек.