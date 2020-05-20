Спорткар протаранил три автомобиля на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на северо-западе Москвы.
Как сообщили ТАСС в столичном ГИБДД, авария случилась на улице Героев Панфиловцев.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, движение не ограничивалось.
Виновником аварии мог стать спорткар Mercedes AMG GT, который протаранил три автомобиля.
Ранее на МКАД произошло с ДТП с участием двух машин и мотоцикла, пострадал один человек.
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