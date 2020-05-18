Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Курганской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое детей и четверо взрослых стали жертвами ДТП, произошедшего в Курганской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным регионального УМВД, сообщение об аварии поступило в ведомство в 22:25 (20:25 по московскому времени) 17 мая. На 15-м километре трассы Куртамыш – Прорывное столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2114. В происшествии погибли 6 человек.

"В результате погибли водитель Renault Logan 1962 года рождения и ВАЗа 1993 года рождения. Пассажиры ВАЗа – мужчина 1977 года рождения, женщина 1997 года рождения скончались на месте ДТП", – уточнили в полиции.

Кроме того, двое несовершеннолетних умерли в машине скорой помощи по дороге в местную больницу. Еще одного ребенка госпитализировали.

В полиции подчеркнули, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

"На месте работает следственно-оперативная группа, причины (ДТП – Прим. Ред.) устанавливаются", – сказали в УМВД.

Там предположили, что ДТП случилось из-за плохих погодных условий.

В областном главке МЧС добавили, что в ликвидации последствий аварии приняли участие 33 человека, а также 12 единиц техники. Движение на участке дороги не ограничивалось.

Ранее три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье. Сообщалось, что после столкновения оба транспортных средства загорелись.