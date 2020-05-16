Три человека погибли в ДТП со скорой в Ставрополье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием машины скорой помощи и мотоцикла случилось в Ставропольском крае. Об этом информирует региональный отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ.

Как пишет "Интерфакс", авария произошла в городе Георгиевск на улице Калинина.

"Водитель автомобиля УАЗ (скорая помощь) выезжал с заправочной станции и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался по главной (дороге – Прим. Ред.)", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что мотоцикл нарушил скоростной режим. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

В результате аварии погибли 28-летние водитель и пассажир мотоцикла, а также 57-летний водитель скорой помощи.

"Водитель УАЗа передвигался без пассажиров, звуковой сигнал и маяки включены не были", – добавили в ведомстве.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с Land Cruiser в центре Москвы. Сообщалось, что ДТП произошло на улице Каретный ряд.

2 января 2020 года авария с участием автомобиля скорой помощи случилась в столичном районе Басманный. В результате столкновения никто не пострадал.