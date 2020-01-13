Скорая столкнулась с Land Cruiser в центре Москвы

Авария с участием кареты скорой помощи и автомобиля Land Cruiser произошла в центре Москвы, передает телеканал Москва 24.

ДТП произошло на улице Каретный ряд. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на западе Москвы. Столкновение произошло в районе Очаково-Матвеевском. В аварии пострадали три человека.

До этого в Подольске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате ДТП на Индустриальной улице пострадали два человека.

