В результате ДТП с маршруткой в Подольске пострадали два человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутной "Газели" в Подольске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла в районе дома №5 на улице Индустриальной. В результате лобового столкновения легковушки и "Газели" пострадали два человека.

Ранее в Тульской области произошла авария с участием грузовика, двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Инцидент случился на 173-м километре трассы М-4 на участке в сторону южного направления. Пострадали четыре человека.

Накануне авария с участием двух автомобилей и кареты скорой помощи произошла на севере Москвы. В результате столкновения пострадал водитель скорой помощи.

