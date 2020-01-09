Водитель сбил оформлявших ДТП людей под Воронежом, есть погибший

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Воронежской области водитель иномарки сбил троих человек, оформлявших ДТП. В результате погиб один человек. Еще двое, в том числе инспектор ГИБДД, получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя главного управления МВД по региону Наталью Куликову.

По имеющейся информации, 9 января около 20:00 по московскому времени в городе Острогожск 23-летний водитель ВАЗ-2110 совершил столкновение с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В этом ДТП обошлось без пострадавших.

На место оперативно прибыли сотрудники ДПС. Отмечается, что экипаж обозначил место аварии, включив проблесковые маяки на патрульной машине, а также выставив знаки аварийной остановки.

"Примерно в 21:10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", – рассказала Куликова.

В результате второй аварии погиб 44-летний водитель Mitsubishi.

"Двое получили ранения: водителю автомобиля ВАЗ-2110 оказана помощь, он отпущен домой, инспектор на автомобиле скорой помощи направлен в Лискинскую ЦРБ", – уточнила Куликова.

Уточняется, что место аварии было достаточно освещено, а также обозначено в соответствии с требованиями ПДД. Инспекторы ГИБДД, прибывшие на место ДТП, были одеты в светоотражающие жилеты.

Ранее водитель легкового автомобиля сбил пешехода на севере Москвы. Сообщалось, что пострадавший был госпитализирован.



