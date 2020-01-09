Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент случился на Большой Академической улице в районе дома 39. Водитель легковушки сбил человека, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате произошедшего пешеход пострадал, его госпитализировали. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на севере столицы сбили супружескую пару. В результате наезда женщина получила серьезные травмы.

Сегодня же подобный инцидент произошел в Подмосковье. Водитель авто наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Все трое пострадавших были доставлены в больницу.