Супружескую пару сбили на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На севере Москвы автомобиль сбил супружескую пару. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился в районе Сокол в Песчаном переулке. В результате ДТП пострадали два человека.

"Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали два человека – муж с женой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина получила значительные травмы, в том числе у нее диагностировали перелом ноги. Она будет госпитализирована.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее водитель сбил женщину с двумя детьми в Подмосковье. Иномарка наехала на трех человек на пешеходном переходе в деревне Бабкино.