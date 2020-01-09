Водитель сбил женщину с двумя детьми в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Истре в результате ДТП пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, водитель иномарки сбил трех человек на пешеходном переходе в деревне Бабкино. С различными травмами были госпитализированы женщина и двое детей 7 и 11 лет.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы водитель сбил женщину и двух ее дочерей. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшие получили травмы головы и переломы.

В начале декабря водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей. Один из детей скончался по дороге в больницу.

