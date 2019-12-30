ДТП с трамваем и грузовиком произошло на севере Москвы

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Трамвай врезался в столб после столкновения с КамАЗом, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"На пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара столкнулись грузовик и трамвай", – заявил собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД в Twitter, в ДТП пострадали грудной ребенок и мужчина.

"В настоящее время столичная ГИБДД располагает данными о двух пострадавших пассажирах трамвая – это одномесячный ребенок, который в сопровождении мамы доставлен в медучреждение и мужчина (также госпитализирован). Предварительные диагнозы у обоих пострадавших – сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на участке в районе ДТП полностью ограничено движение трамваев в обе стороны. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд транспорта и осуществляют регулировочно-распорядительные действия.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что аварию спровоцировал водитель грузового автомобиля.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пересекая перекресток, не предоставил преимущество городскому транспорту и допустил столкновение с ним", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на западе столицы водитель иномарки сбил женщину и двух ее дочерей. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Базовой.

