В ЦОДД предупредили о плохой дорожной обстановке ночью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожная обстановка в Москве в ночь на вторник будет осложнена из-за гололедицы. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ожидается, что сильный снегопад накроет столицу до завтрашнего утра. "Снег налипнет и образует гололедицу. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров", – отмечается в сообщении.

Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 вторника, 31 декабря.

Ранее заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков посчитал, что мокрый снег к новогодней ночи сохранится только на газонах. Устойчивого снежного покрова в городе не будет.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января температура воздуха в Москве будет отрицательной, порядка 1-3 градусов ниже нуля. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до 6-8 градусов мороза.

