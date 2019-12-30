Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

30 декабря, 19:21

В ЦОДД предупредили о плохой дорожной обстановке ночью

город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дорожная обстановка в Москве в ночь на вторник будет осложнена из-за гололедицы. Об этом говорится на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ожидается, что сильный снегопад накроет столицу до завтрашнего утра. "Снег налипнет и образует гололедицу. Движение в городе осложнится, ожидаем много мелких ДТП. Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких маневров", – отмечается в сообщении.

Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 вторника, 31 декабря.

Ранее заместитель главы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков посчитал, что мокрый снег к новогодней ночи сохранится только на газонах. Устойчивого снежного покрова в городе не будет.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января температура воздуха в Москве будет отрицательной, порядка 1-3 градусов ниже нуля. В последующие часы столбики термометров будут опускаться до -4... -5.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, но временами снег будет идти. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 числа. Похолодает примерно до 6-8 градусов мороза.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика