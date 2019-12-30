Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:43

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра вторника, 31 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр, погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 08:00 понедельника, 30 декабря до 6:00 следующего дня.

В свою очередь в МЧС предупредили жителей столичного региона о снеге, метели и гололедице. Там рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Водителям также советовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что самая холодная декабрьская ночь ожидается в Москве и области с воскресенья на понедельник. Столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов.

В ночь на понедельник в столичном регионе ожидают до -9 градусов

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика