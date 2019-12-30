Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра вторника, 31 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр, погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13-18 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 08:00 понедельника, 30 декабря до 6:00 следующего дня.

В свою очередь в МЧС предупредили жителей столичного региона о снеге, метели и гололедице. Там рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Водителям также советовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что самая холодная декабрьская ночь ожидается в Москве и области с воскресенья на понедельник. Столбики термометров опустятся до -4...-9 градусов.