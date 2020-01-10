Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Домодедово произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД России.

Инцидент случился на 188-м километре автодороги А107 Московского малого кольца в районе Домодедова. На дороге столкнулись маршрутка и грузовик.

Отмечается, что в результате аварии пострадали три человека. Все они получили телесные повреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовики столкнулись на съезде с МКАД на улицу Старокачаловскую. В результате водитель большегруза оказался зажат в кабине машины.