Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Домодедове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городском округе Домодедово произошло ДТП с участием маршрутного такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД России.
Инцидент случился на 188-м километре автодороги А107 Московского малого кольца в районе Домодедова. На дороге столкнулись маршрутка и грузовик.
Отмечается, что в результате аварии пострадали три человека. Все они получили телесные повреждения.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовики столкнулись на съезде с МКАД на улицу Старокачаловскую. В результате водитель большегруза оказался зажат в кабине машины.
Грузовики столкнулись на съезде с МКАД на улицу Старокачаловскую