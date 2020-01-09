Водителя вытащили из искореженного грузовика после ДТП на юго-западе столицы

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Агентство "Москва"

Водителю КамАЗа потребовалась помощь спасателей Московского авиационного центра после того, как он оказался зажат в кабине грузовика. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

На въезде в Северное Бутово с МКАД произошло столкновение большегруза с еще одним грузовиком и двумя легковыми машинами. В итоге водитель КамАЗа оказался заблокирован в машине.

"Дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра деблокировала пострадавшего из автомобиля, оказала ему первую помощь и передала бригаде скорой помощи", – говорится в сообщении.

В настоящее время движение на участке в сторону области затруднено.

Ранее три человека пострадали в ДТП на востоке столицы. На пересечении улиц Салтыковской и Старостина произошло столкновение рейсового автобуса, маршрутки и двух автомобилей.