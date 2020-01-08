Три человека погибли в ДТП под Москвой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что ДТП случилось на 145-м км федеральной автотрассы "Урал". На дороге столкнулись две машины, авария обернулась смертью трех человек.

Помимо жертв есть пострадавшие. Ими оказались четыре человека, в их числе – двое детей.

"В результате столкновения двух легковых машин погибли три человека, четверо получили травмы, среди них двое детей в возрасте 10 и 12 лет", – говорится в сообщении.

Ранее в ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека. Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.