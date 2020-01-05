В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали три человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на юго-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Уточняется, что авария произошла рядом с домом №59 в районе Выхино-Жулебино. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Авария со смертельным исходом произошло 3 января на Краснодонской улице. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался.

