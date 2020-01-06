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Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Тюмени. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Авария произошла на 266 километре Федеральной автодороги Р–404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Там столкнулись грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Душанбе – Сургут.

Собеседник агентства заявил, что, по предварительной информации, водитель и пассажир грузового автомобиля погибли, еще пять человек пострадали. Отмечается, что все находившиеся в автобусе пассажиры (35 человек) являются гражданами Таджикистана.

Ранее на улице Бориса Жигуленкова столкнулись внедорожник и автобус. В результате происшествия двух человек госпитализировали. По факту ЧП столкновения инициирована проверка.

