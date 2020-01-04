В Москве столкнулись внедорожник и автобус, есть пострадавшие

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве столкнулись внедорожник и автобус, три человека пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

"На улице Бориса Жигуленкова, 27 произошло ДТП с участием автобуса и внедорожника. По предварительной информации, три человека пострадали", – заявили в правоохранительных органах.

Двух человек госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту произошедшего столкновения инициирована проверка, выясняются обстоятельства аварии.

ДТП со смертельным исходом произошло в субботу, 3 января, на Краснодонской улице Москвы. Водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался.

