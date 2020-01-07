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Происшествия

14:31

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь – Екатеринбург

происшествия ДТП

Фото: соцсети

В Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария произошла около 10:05 по московскому времени на 17 километре дороги Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, повреждения получили 21 автомобиль.

По одной из версий плохие погодные условия могли стать причиной аварии, на данном участке дороги был сильный туман. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествий.

В пресс-службе регионального Минздрава агентству уточнили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, один из которых госпитализирован. Его состояние оценивают врачи как средней степени тяжести.

Ранее авария произошла на 266 километре Федеральной автодороги Р–404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Там столкнулись грузовой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Душанбе – Сургут.

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