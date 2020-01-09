Въезд в Бутово с МКАД затруднен из-за ДТП с грузовиками

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Два грузовика столкнулись с двумя легковыми автомобилями при съезде с 33-го километра МКАД в районе Северного Бутово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГАИ.

Авария произошла около 13:00. Водитель грузовика столкнулся с другим грузовым автомобилем, а затем еще с двумя легковушками. В результате ДТП пострадал один человек. Движение в сторону области на участке затруднено.

Ранее в подмосковной Истре в результате ДТП пострадали женщина и двое детей 7 и 11 лет. По данным полиции, водитель иномарки сбил трех человек на пешеходном переходе в деревне Бабкино. С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.

В начале декабря водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей. Один ребенок скончался по дороге в больницу. За рулем автомобиля находился неработающий мужчина 1993 года рождения.

